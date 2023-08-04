Первая леди свела с ума стильным образом.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в женами дипломатов, чтобы обсудить, как они могут приобщиться к культурным и гуманитарным проектам.

"Супруги украинских дипломатов становятся отдельной действенной силой – так же, как это делают первые леди мира, участницы саммита первых леди и джентльменов. Так же, как это делают все украинцы. Ибо каждый из нас способен на самое важное – спасти и улучшить человеческую жизнь", - сказала Зеленская.

Для такой встречи она выбрала более свободный образ, несмотря на то, что чаще всего носит классические платья или брючные костюмы.

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Зеленская отдала предпочтение штанам-палаццо и белой рубашке с рукавом в три четверти. Акцент сделан на белом тонком поясе, который идеально подчеркнул ее фигуру.

На ножки первая леди обула кеды. В результате у нее получился очень модный casual-look.

Напомним, ранее Елена Зеленская в роскошном образе появилась на публике вместе с мужем.

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