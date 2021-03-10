Последнее время "зебра" двигает "леопарда" с его модного Олимпа. Это и не странно, ведь мода часто меняется.

Читайте такжеНазвана вечно модная вещь в гардеробе

В этом сезоне самым популярным будет принт зебры. Мало того, что он стильно смотрится на вещах, но и на обуви он будет выглядеть максимально круто. Если вы рисковая женщина, то можете подобрать себе тотал-лук с таким принтом. Если же вам по душе один яркий акцент, то и это не проблема.

Правильно сочетать зебру с однотонными вещами, избегая других принтованных элементов гардероба. Также в данном случае лучше избегать неоновых цветов, которые сейчас на пике популярности.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич