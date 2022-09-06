Осень пришла по календарю, поэтому уже самое время задуматься о теплой и модной одежде на сезон.

УНИАН собрал фотографии самых модных и стильных свитеров сезона осень-2022. Здесь каждая модница найдет себе что-то по душе.

Оверсайз

Такой элемент гардероба - просто must have. Он идеально выглядит как самостоятельно, так и под пальто, курточку, тренч. Большинство таких моделей - из крупной вязки.

Леопардовый принт

Однако не классический, а с применением ярких оттенков. Например, розовый, желтый, зеленый.

Видео дня

Выглядит свежо и уместно как с классическими брюками, так и с джинсами.

Джемпер на пуговицах

Такие варианты могут быть в любом цвете: яркий, пастельный, базовый белый или черный. Они идеально садятся под юбку, джинсы, брюки. Несмотря на вырез в области декольте, такую одежду не всегда нужно дополнять какими-то цепочками, подвесками и кулонами (по желанию). Она и самостоятельно выглядит очень хорошо.

К слову, если взять длинный джемпер, то его можно дополнить тонким пояском в области талии, что также является одной из модных тенденций этого сезона.

Напомним, названы самые модные оттенки сезона осень 2022.

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