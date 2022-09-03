Чтобы осенью выглядеть стильно, важно грамотно выбирать не только элементы гардероба, но и их цветовую гамму.

Стилисты назвали три оттенка, которые будут преобладать в осеннем гардеробе этого года. Это не значит, что другие нельзя использовать. Как утверждают эксперты, наличие одежды такого цвета подчеркивает обознанность в современных модных тенденциях.

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Оранжевый

Можно утверждать, что это один из классических осенних оттенков. Он, к счастью, не теряет популярности уже много лет, хотя многие модницы опасаются его использования в гардеробе. Все дело в том, что есть стереотип якобы яркие цвета идут не всем. Но стилисты утверждают: при правильном и гармоничном сочетании элементов образа, человеку к лицу любой оттенок.

Марсала

Этот оттенок пользуется популярностью последние несколько лет. В цвете марсала особенно выгодно смотрятся вязанные вещи: свитера, кардиганы, кофты, шарфы, перчатки и прочее.

Поскольку этот оттенок довольно яркий, комбинировать его рекомендуют со спокойными гранями палитры.

Лесной зеленый

Этот оттенок - третий среди самых популярных осенью 2022 года. Как видим, в этом цвете можно выбирать и базовую одежду, и верхнюю одежду, и головные уборы.

Напомним, названы варианты модного пальто на осень 2022, которые будут круто выглядеть в новом сезоне.

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