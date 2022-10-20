Такие модели очень удобные, теплые и стильные, поэтому купив что-то из этого, вы точно не прогадаете.

С наступлением холодного периода самое время задуматься над тем, какую куртку купить себе на зимний сезон. Зачастую у всех модниц критерии не очень заоблачные: куртка должна быть комфортной, не вычурной, теплой. Под комфортом подразумевается то, что она не должна сковывать движений, поскольку зимой нужно чувствовать себя уверенно, особенно на скользкой дороге. Естественно, хотелось бы, чтобы в верхней одежде было не только удобно, но еще и стильно.

Куртка-одеяло

Это тренд сезона, который держится уже несколько лет. Такие оверсайз-варианты подходят для модниц с любым типом фигуры. Они отлично согревают, выглядят очень молодежно и стильно.

Видео дня

Поскольку это одна из самых популярных моделей, то найти ее широкий цветовой ассортимент в магазинах - не составит труда.

Укороченный пуховик с капюшоном

А это настоящий писк моды для тех, кто хочет выглядеть ярко. В такой куртке вы точно не останетесь незамеченными. Она практичная и молодежная, вот только на сильные морозы от короткой одежды лучше отказаться. Она согреет вас лишь в период умеренных температур - носить ее желательно до -5…-7 градусов.

Удлинённая куртка

А вот и хорошая альтернатива предыдущему варианту. Благодаря тому, что она более длинная и закрывает поясницу, в такой куртке будет гораздо теплее в период низких температур. Стилисты называют такой тип куртки на зиму одним из самых востребованных среди разных поколений.

Напомним, названы 5 правил макияжа, чтобы выглядеть молодо.

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