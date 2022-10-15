Каждая женщина хотела бы выглядеть лучше и лучше независимо от возраста.

Стилисты озвучили основные правила макияжа, которых нужно придерживаться, чтобы выглядеть моложе своих реальных лет. Некоторых это очень спасает, ведь не все решаются на пластические операции. А мейк-ап - это простой и быстрый способ подправить некоторые возрастные недостатки.

gym-skin

Gym-skin - это тип макияжа, при котором цвет кожи - естественный, с легким розовым оттенком как после спортзала. Он делается для того, чтобы не "разрисовывать" и не перекрывать лицо неестественными оттенками. Чтобы его сделать, вам нужно взять маркер, пудру для макияжа со сливочной текстурой и не слишком интенсивный румянец.

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Брови

Здесь все визажисты говорят только одно - натуральность. Не стоит прорисовывать брови слишком темными или жирными. Придайте им максимально реалистичного эффекта, при котором сложно будет заметить даже то, что они какие-то "не свои".

Стилисты подчеркивают, что все эти ужасные тренды типа "бровей-ниточек" или слишком черных грубых линий очень старят даже молодых модниц.

Глаза

Здесь есть определенная хитрость - не забывайте прорисовывать нижнее веко. Тогда глаза будут выглядеть более объемными и аккуратными. Говоря о палитре, лучше использовать бледно-розовый, кофейный, бежевый, коричневый, графитовый оттенки.

Нос

Нос - это то, что тоже следует выделять. Делать это можно как при помощи теней, так и с помощью специального маркера. Если правильно нанести линии, визуально лицо будет выглядеть более худым.

Губы

Главной ошибкой модниц является то, что они прорисовывают губы четко по контуру. Но есть здесь один нюанс, который кардинально изменит финальный результат. Выберите цвет губной помады и к нему подберите карандаш более темного оттенка. Середину верхней и нижней губы прорисуйте темным выходя примерно на 1-2 мм за контуры. Затем нанесите помаду и тем же темным карандашом растушуйте ее, соединяя середину губ с уголками ровными четкими линиями.

Напомним, как женщинам одеваться зимой, чтобы выглядеть моложе.

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