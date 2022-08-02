Если в прошлом году были в моде так называемые "слайдеры", то в этом сезоне в моде будут кроссовки.

Лето пролетело практически незаметно, поэтому советуем уже начинать задумываться о том, какую обувь будете носить осенью. Эксперты утверждают, что безусловным трендом будут кроссовки. УНИАН собрал несколько актуальных вариантов.

Дизайнеры утверждают - в тренде однозначно будут либо белые кроссовки, либо варианты светлой обуви с разноцветными вставками. На примере ниже - базовая нежная модель с пудровыми элементами.

Классическая модель обуви, которая подойдет под любой образ.

Несмотря на то, что коричневый цвет считается одним из базовых, его все равно используют с опасением.

Тем не менее данный вариант не вызывает вопросов - выглядит дорого и актуально.

Модель для любителей ярких образов. Подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Темный вариант предыдущих кроссовок. За счет контрастов подчеркнет ваш образ и отлично подойдет к джинсам или кожанным штанам.

И еще одна интересная модель. Ее начали активно использовать еще летом, так как она просто идеально сочетается с короткими шортами. Однако на осень под укороченные джинсы она подойдет не хуже.

Напомним, топ-5 моделей платьев-вышиванок, которые подчеркивают вашу идентичность.

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