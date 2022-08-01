Вам точно захочется надеть что-то из этого.

Платья - женственная и удобная одежда. В этом году особенно актуальным является патриотический стиль. Чтобы поддержать Украину, даже мировые бренды и звезды с громким именем надевают вышиванки и сине-желтые цвета. И это не недосягаемые тенденции, а то, что берет свое начало у нас.

УНИАН подготовил для вас подборку из нескольких модных вариантов женских сарафанов и платьев с вышивкой. Выглядит это очень стильно и патриотично.

Молочное

Во-первых, за счет свободного кроя такое платье идеально сядет на любую фигуру. Во-вторых, такой оттенок можно сочетать как с босоножками или туфлями, так и со светлыми кедами. Как видно на фото, шляпка удачно подчеркивает образ.

Белое

Вышиванка может быть не только разноцветная, но и белая. Вот пример очень нежного и женственного образа. Он идеально подойдет для торжественного события.

Бежевое

Этот свободный наряд можно использовать как на повседнев, так и для особого случая. Базовый цвет и аккуратные узоры - то, что всегда будет выглядеть изысканно и интересно.

Голубое

Этот яркий наряд отлично подойдет для праздника или торжественного мероприятия.

Практичная длина и популярный фасон - то, что заставляет модниц выбирать такую одежду.

Платье-вышиванка

Длина ниже колен и широкий разрез по центру - изюминка образа. Форма платья поможет подчеркнуть фигуру, если под него выбрать небольшой каблук или шпильку. В таком наряде вас точно заметят!

Напомним, собраны 5 летних образов Эды Йылдыз из "Постучись в мою дверь",

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