Названы модные формы бровей в 2025

Поддерживать брови в идеальном состоянии помогут профессионалы.

Брови продолжают оставаться важным акцентом в макияже, и 2025 год принесёт нам несколько ярких трендов, которые подойдут как для любителей естественности, так и для тех, кто не боится экспериментов.

Натуральные и пушистые брови

Естественность остаётся главным ориентиром. В моде мягкие, слегка пушистые брови, которые подчёркивают естественную красоту. Это стиль, который подойдёт большинству девушек, особенно тем, кто ценит минимализм. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно расчесать волоски гелем и придать им лёгкий объём.

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Лифтинг-эффект

Тренд на брови с лифтинг-эффектом продолжает набирать популярность. Приподнятые у внешних уголков, такие брови визуально "открывают" взгляд, делая его более свежим и молодым. Эта форма особенно актуальна для тех, кто хочет придать лицу более подтянутый вид.

Прямые брови

Вдохновлённые азиатским стилем, прямые брови снова возвращаются в моду. Они создают мягкий, дружелюбный образ и прекрасно подходят для обладательниц овальных или вытянутых лиц. Главное — соблюсти баланс, чтобы прямые линии не выглядели слишком жёстко.

Арочные брови

Элегантные, с чётким изгибом — такие брови идеально подойдут для тех, кто любит выразительный макияж. Арка добавляет драматичности и акцентирует внимание на глазах. Этот стиль отлично сочетается с вечерним макияжем или смелыми образами.

Цветные акценты

Для самых смелых модниц 2025 год предлагает тренд на цветные брови. Это может быть лёгкий оттенок, подчёркивающий цвет глаз, или яркий неоновый акцент для создания арт-образа. Важно помнить, что этот стиль лучше использовать для особых случаев, а не для повседневного макияжа.

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