Они подходят под любой тип лица.

Профессиональные визажисты рассказали, какая форма бровей на пике популярности летом 2023 года. В далекое прошлое уже ушли брови-ниточки и слишком широкие, а вот на какие стоит обратить внимание - читайте в материале.

Брови средней ширины

Брови средней ширины идеально подходят под любой тип лица, поэтому они считаются универсальными. Также такая форма подойдет тем девушкам, которые не хотят делать перманентный макияж. Все просто: укладываете красиво брови и слегка корректируете их карандашом в тон ваших волос.

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Брови с зачесом

Этот вариант подходит девушкам с густыми бровями. Волосинки у переносицы стоит приподнять с помощью специальных средств для укладки (гелем или мылом для бровей), а остальные волоски уложить в ту форму, которая вам больше всего нравится.

"Мокрые" брови

Помните, ранее в тренде был макияж с эффектом мокрых глаз, а затем - прическа с таким же эффектом? Этот бьюти-тренд распостранился и на брови. Визажисты рекомендуют приобрести фиксирующий прозрачный гель, который увлажнит ваши брови и уложит их в правильном направлении.

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