Они уже давно стали антитрендами.

Мода постоянно меняется, так как дизайнеры не прекращают экспериментировать и создавать что-то новое и уникальное. Однако среди девушек есть те, кому сложно расставаться с любимыми вещами. Но иногда это все же стоит сделать, чтобы вас не заподозрили в плохом вкусе.

УНИАН рассказывает, какие вещи уже давно стали антитрендами.

Брюки-кюлоты

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Ранее этот фасон был на пике популярности, поэтому девушки без разбора скупали кюлоты в самых разных оттенках. Однако многие из них не учли тот факт, что кюлоты визуально уменьшают ноги, поэтому невысокие девушки выглядели еще ниже. Эту модель лучше заменить на палаццо, которые сейчас лидируют в списке самых стильных вещей.

Босоножки на низком ходу

Босоножки на низком ходу, особенно те, которые напоминают вьетнамки, смотрятся уже не так стильно, как несколько лет назад. Проблема в том, что сейчас есть масса актуальных моделей, которые не только подчеркнут вашу индивидуальность, но и сделают образ ярким. А босоножки-вьетнамки лишь визуально уплотнят вашу стопу, из-за чего она будет выглядеть совсем не женственно.

Длина мини

Юбки и шорты длины мини выглядят вульгарно, особенно на тех девушках, которые за зиму набрали несколько лишних килограмм и не успели от них избавиться. Отдавайте предпочтение юбкам длины миди с высоким разрезом или шортам-бермудам, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы.

Ярко-красный классический костюм

Девушки ошибочно полагают, что ярко-красный цвет сделает их аристократкой. Но на самом деле у него есть много минусов, один из которых - он добавляет несколько сантиметров в объемах. Если уж вам и хочется надеть костюм, то он должен быть оверсайз с брюками-палаццо. Только так ваш образ будет действительно стильным. Среди актуальных цветов - бежевый, серый, коричневый, травяной.

Укороченные майки

Укороченные майки уже утратили свою актуальность. На замену им пришли разного типа топа - от спортивных до классических. Выбирайте тот вариант, который больше подходит под ваш образ и идите покорять этот мир.

Напомним, в моду возвращается стильная вещь "нулевых" - капри.

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