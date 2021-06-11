На потоотделение влияет также кофе, поэтому его употребление лучше сократить в жаркое время года.

В теплое время года проблема неприятного запаха тела, и особенно из подмышек, становится острой для многих. Однако есть простые и доступные способы исправления ситуации.

Бритье. С помощью бритвы избавьтесь от волосков в области подмышек. Если вы регулярно потеете, то брить эту область придется постоянно. Это помогает намного уменьшить выраженность проблемы потливых подмышек или вовсе от нее избавиться.

Антиперспиранты. Если вы до этого пользовались дезодорантом для борьбы с запахом пота, то переключайтесь на антиперспиранты. Они содержат вещества на основе алюминия, который как бы забивает кожные поры, пропускающие пот. Специалисты рекомендуют наносить антиперспирант на ночь, чтобы поры впитали его и задержали утреннее выделение пота. Правда, важно, чтобы не было аллергии.

Перерыв между душем и переодеванием. После душа многие сразу надевают одежду. Если у вас есть возможность, останетесь какое-то время в голым. Это позволит телу остыть и высохнуть, что предотвратит сильное потоотделение в подмышках.

Читайте также"Сведи с ума": как собраться на свидание за два часа

Гигиена после тренировок. Избыточное потоотделение может провоцировать различные заболевания кожи вроде дерматита. Подмышки нужно держать в чистоте, насколько это возможно. После занятий спортом обязательно обрабатывайте эти зоны тела, вытрите насухо, нанесите увлажняющий крем для снижения раздражений.

Откажитесь от пищевой соды. Некоторые люди обрабатывают подмышки содой, так как считают, что это хороший способ справиться с запахом пота. Но сода имеет свойство разжигать кожу и разрушать кожный барьер, что вызывает еще большее количество проблем, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Поменьше кофе. Кофеин усиливает потоотделение и активирует неврологическую систему, он также увеличивает артериальное давление, учащает пульс и перегружает потовые железы. Если вы любите кофе, то совсем отказываться от него не стоит, но лучше уменьшить его употребление.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко