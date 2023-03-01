Не секрет, что при помощи макияжа можно как омолодить лицо, так и визуально сделать его старше.

С возрастом макияж становится не просто желанием, а необходимостью, ведь некоторые модницы делают его исключительно для того, чтобы скрыть морщины и возрастные изменения лица. Сегодня поговорим о помаде, которая коварно может испортить внешний вид и подчеркнуть морщины.

Парижский визажист Али Андреа предлагает для женщин возраста 40+ матовые нюдовые оттенки - от персикового до розового.

"Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите слишком яркую помаду, с этим нужно быть очень осторожно. Слишком бледная помада сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица, а слишком яркая - подчеркивает его минусы", - сказала Али.

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Какую помаду нельзя использовать после 40

Андреа назвала оттенки помад, о которых нужно забыть в зрелом возрасте, поскольку они подчеркивают морщины: кислотно розовый, фуксия, глубокий бордовый, баклажан, "металлические" оттенки.

Визажист говорит, что для максимально правильного эффекта на губах лучше наносить какой-то спокойный нюдовый оттенок, выделяя центр верхней губы цветом на 2 тона темнее.

Напомним, названы главные тренды макияжа 2023 года.

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