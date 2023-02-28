Весна - отличное время для изменений и перевоплощений. Часто модницы начинают это время года с перемен во внешности. Рассказываем, какой макияж в этом году в тренде, и как грамотно подчеркнуть свою красоту.
Акцент на губы
В 2023 году визажисты рекомендуют модницам выделять губы смелее, чем когда-либо. К слову, использовать при этом можно как глянцевую помаду, так и с матовым эффектом. Популярности приобретает также бесцветный блеск для губ, который можно нанести поверх любого цвета и визуально придать объем.
Тонкие длинные стрелки
Стрелки - элемент в макияже, который всегда вызывал споры. Одни модницы любят короткие и широкие, другие - длинные и узкие, третьи - короткие и узкие. Разнообразие вариантов, как можно подвести глаза, очень велико, но в этом году визажисты настоятельно рекомендуют остановиться на варианте с тонкими удлиненными стрелками.
Больше румян
В этом сезоне в тренде румяна, однако наносить их нужно крайне осторожно - важно, чтобы их не было слишком много, а также важно уделить достаточно внимания тому, чтобы мягко и естественно их растушевать.
Светлые брови
Еще один тренд в макияже 2023 - это светлые брови. Никаких черных линий! Чем более светлые (сочетаемо с цветом волос), тем лучше. Как и прежде, важно избегать ровных и грубых линий.
Напомним, названы стильные идеи весеннего маникюра на короткие ногти.