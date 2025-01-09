Модные стрижки с челкой: 5 вариантов, которые подойдут под любой тип лица

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Челка — это не просто элемент стрижки, а ключевой акцент, который способен кардинально преобразить образ. В 2025 году челки снова в тренде, предлагая множество вариантов, подходящих для разных форм лица и стиля жизни.

Прямая челка до бровей

Идеальный выбор для тех, кто хочет придать лицу строгости и загадочности. Такая челка мягко скрывает высокий лоб и добавляет симметрии. Она подходит обладательницам круглого, овального и даже квадратного лица, смягчая углы и подчеркивая глаза.

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Удлиненная челка на две стороны

Эта легкая и стильная вариация подходит буквально всем. Ее можно уложить так, чтобы она вытягивала лицо или скрывала широкий лоб. Особенно хороша для круглого и сердцевидного лица, так как добавляет изящества. Такой стиль любят модницы, ценящие легкость в укладке.

Рваная челка

Немного дерзости и текстуры — рваная челка освежает образ и подходит как для коротких, так и для длинных волос. Она универсальна и прекрасно сочетается с любой формой лица, благодаря способности корректировать пропорции.

Укороченная челка "baby bangs"

Смелый и трендовый вариант, который выглядит элегантно на квадратном и овальном лице. Такая челка акцентирует внимание на скульптурных чертах и делает образ более выразительным.

Градуированная челка

Мягкий переход длины позволяет адаптировать челку под черты лица. Она добавляет динамики и подойдет для любой формы — от треугольной до круглой. Градуировка делает волосы визуально гуще, что особенно актуально для тех, кто хочет добавить объема.

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