Модные пальто на осень сочетают удобство, натуральность тканей и свободный крой.

Пальто - один из самых популярных видов верхней осенней одежды. Такая вещь не будет лишней в гардеробе любой модницы или любительницы практичных и удобных вещей. УНИАН назвал 5 самых стильных вариантов пальто, к которым стоит приглядеться в этом сезоне.

Пальто-тренч

Пальто-тренч никогда не устареет и не выйдет из моды. Купите его один раз - и вы будете стильными всегда, ведь это бессмертная классика. Обилие фасонов позволит удовлетворить любой вкус, а также подобрать модель под любую фигуру.

Самый модный цвет тренча этой осенью - классический бежевый. Рекомендуем обратить внимание на многослойные модели с множеством карманом и сложными манжетами. А вот тренч с капюшоном сейчас не очень актуален - лучше возьмите с собой зонт.

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Простое пальто

Любительницы минимализма могут обрадоваться, ведь простые пальто без застежек и карманов сейчас в тренде. Такие модели больше напоминают пиджаки, поэтому отлично подойдут для делового стиля. Чтобы образ выглядел интереснее, можно подобрать пальто в ярком цвете или с каким-нибудь узором.

Длинное пальто с геометрическим узором

Длинные пальто с узором в клетку или в "гусиные лапки" - это вечная классика. Они утончают фигуру и придают женщине интеллигентный вид, а ещё хорошо защищают от ветра и непогоды. Изюминки и интеллектуальности образу придаст длинный шарф. Если выбираете такое пальто, то одежда и прическа должны ему соответствовать - спортивные кроссовки и волосы небрежным пучком тут неуместны.

Шерстяное пальто

Шерстяное пальто отлично согревает даже в самую холодную осень. Они приятные на ощупь и устойчивые к изнашиванию, поэтому это отличное вложение на будущие сезоны. Модель без запаха можно носить с шарфом. Шерстяное пальто сочетаем с юбкой миди или широкими штанами.

Пончо

Пальто-пончо - самый свежий и интересный тренд этой осени. Пончо не очень популярен среди девушек, поэтому неизменно привлекает внимание. Носить пончо можно как с ремешком, так и распахнутом виде. Образ дополняем ковбойской шляпкой и сапогами. Помните, что пончо носят только с облегающими штанами или леггинсами. Свободные брюки с ним не сочетаются.

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