Основное внимание будет обращено как на классические модели, так и на экстравагантные формы.

Новый сезон - новые тренды. За окном становится все теплее, и самое время ознакомиться с последними модными веяниями, чтобы выбрать себе обувь на весну 2024 года и блистать.

УНИАН приготовил топ базовых советов от специалистов о том, какую обувь носить этой весной.

Обувь на весну - женская и мужская

Модные эксперты советуют в этом сезоне отдавать предпочтение ярким оттенкам и натуральным материалам, выбирая обувь на весну. Обратите внимание на зеленые, розовые и голубые цвета. Но и классические оттенки не выходят из моды. Бежевый, а также черный и белый по-прежнему остаются в тренде и шикарно дополнят любой наряд.

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Модная обувь - весна 2024 диктует эти направления

Мировые бренды уже представили свои коллекции на весну-лето 2024, демонстрируя трендовые модели, которые будут активно востребованы в следующие месяцы.

И если мы говорим о том, какая она - модная обувь 2024 для женщин, то среди главных направлений, представленных на подиумах, можно выделить:

заостренные носки,

низкие каблуки,

массивные платформы,

объемные детали.

Так что, модная женская обувь на весну в этом сезоне, собственно, как и всегда, - разнообразная, но при этом основное внимание сейчас будет обращено как на классические модели основных цветов, которые универсально дополняют различные образы, так и на экстравагантные и яркие по форме модели, привлекающие внимание своей оригинальностью.

Какая обувь в моде весной 2024 - топ-7 трендов

Главными трендами на весну в текущем году будут:

прозрачные элементы (позволят легко сочетаться с любым нарядом благодаря своей универсальности); заостренные носки (станут доминирующей частью, привлекая внимание своей элегантностью и оригинальностью формы); высокие платформы (важный элемент в новом сезоне, который дополнит ваши потрясающие образы своим объемом и яркостью); металлические оттенки (добавляют яркости и необычности, делая ее более выразительной); миниатюрные каблуки (возвращаются в моду, обогащая образы своей изящностью и женственностью) бантики (становятся популярным декоративным элементом, удивительно украшая обувь, женская половина аудитории не даст соврать); объемные цветы (также будут одним из ключевых элементов, придавая экстравагантность и индивидуальность).

И самый главный совет от экспертов: выбирайте обувь, которая будет максимально комфортной при носке, а значит - не станет вас сковывать при ходьбе и не травмирует.

Напомним, ранее УНИАН писал, как убрать запах с обуви мандаринами.

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