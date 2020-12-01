Выбор удобной и теплой зимней обуви очень важен для представителей любого пола. Правильно подобранная обувь хорошо смотрится на мужчине, подходит к его стилю одежды и прослужит ему не один год. Некоторые тенденции в мужской обувной моде давно ушли в прошлое, а другие стали очень актуальными этой зимой.

Мужская обувь в стиле casual

Обувь в стиле casual для мужчин уже несколько лет остается главным зимним хитом. Она подходит для прогулок по улице, а также для свиданий, работы, учебы и небольшой тренировки.

Классический стиль

Классика, проверенная временем, представлена в нынешнем сезоне строгими, однотонными туфлями и моделями, разбавленными сдержанным декором. Наиболее популярными моделями являются ботинки с круглыми носами, выполненные из натуральной кожи или замши. Обувь можно дополнить пряжками, шнуровкой, цепями.

Обувь в спортивном стиле

Классические кроссовки этой зимой считаются не в моде, а вот ботинки спортивного стиля очень актуальны. Если раньше подобная обувь считалась исключительно туристической, сегодня именитые дизайнеры активно используют ее в своих коллекциях, причем носить ее они предлагают с классическим гардеробом: брюками и джинсами.

Если вам по вкусу кроссовки, выбирайте модели коричневых цветов из замши, нубука, которые могут быть дополнены текстильными вставками с разными фактурами, украшены графическими узорами. В моде также спортивная обувь из кожи на массивной толстой подошве, которую удобно носить в гололед.

Обувь нестандартной формы

Любители оригинальной обуви могут обратить внимание челси и дезертиры. Такая обувь сделает ваш стиль ярким и неповторимым. Любители армейской тематики могут приобрести армейские бутсы, но они должны сочетаться с остальной одеждой.

Мужские полусапоги

Полусапоги - это самый практичный и удобный тренд зимы. Такие сапоги могут иметь массивные подошвы, устойчивый квадратный каблук или острый нос. Самой модной моделью полусапог считается обувь с боковой шнуровкой.

Обувь на меху

Обувь с натуральным коротким мехом - это выбор жителей холодных регионов. В такой обуви ноги хорошо сохраняют тепло, не натираются и не потеют. Искусственный мех не менее теплый, но менее дышащий.

Как подобрать и носить качественную мужскую обувь

Не экономьте на обуви и не пытайтесь купить самую дешевую пару - скорее всего она прослужит вам недолго.

Комфортная и теплая зимняя обувь имеет рифленую, толстую подошву. Также следует учитывать высоту ботинок – в слишком низкие модели будет попадать снег.

Зимняя обувь должна быть на размер больше, так как одевается на толстый носок и может сжиматься под низкой температурой.

Смазывать обувь защитным кремом нужно каждую пятую носку. Наносить крем можно только на чистую обувь.

Если обувь промокает - купите специальный водоотталкивающий спрей для обуви для мокрой погоды.

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Автор: Екатерина Пулатова