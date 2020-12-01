Выбор удобной и теплой зимней обуви очень важен для представителей любого пола. Правильно подобранная обувь хорошо смотрится на мужчине, подходит к его стилю одежды и прослужит ему не один год. Некоторые тенденции в мужской обувной моде давно ушли в прошлое, а другие стали очень актуальными этой зимой.
Мужская обувь в стиле casual
Обувь в стиле casual для мужчин уже несколько лет остается главным зимним хитом. Она подходит для прогулок по улице, а также для свиданий, работы, учебы и небольшой тренировки.
Классический стиль
Классика, проверенная временем, представлена в нынешнем сезоне строгими, однотонными туфлями и моделями, разбавленными сдержанным декором. Наиболее популярными моделями являются ботинки с круглыми носами, выполненные из натуральной кожи или замши. Обувь можно дополнить пряжками, шнуровкой, цепями.
Обувь в спортивном стиле
Классические кроссовки этой зимой считаются не в моде, а вот ботинки спортивного стиля очень актуальны. Если раньше подобная обувь считалась исключительно туристической, сегодня именитые дизайнеры активно используют ее в своих коллекциях, причем носить ее они предлагают с классическим гардеробом: брюками и джинсами.
Если вам по вкусу кроссовки, выбирайте модели коричневых цветов из замши, нубука, которые могут быть дополнены текстильными вставками с разными фактурами, украшены графическими узорами. В моде также спортивная обувь из кожи на массивной толстой подошве, которую удобно носить в гололед.
Обувь нестандартной формы
Любители оригинальной обуви могут обратить внимание челси и дезертиры. Такая обувь сделает ваш стиль ярким и неповторимым. Любители армейской тематики могут приобрести армейские бутсы, но они должны сочетаться с остальной одеждой.
Мужские полусапоги
Полусапоги - это самый практичный и удобный тренд зимы. Такие сапоги могут иметь массивные подошвы, устойчивый квадратный каблук или острый нос. Самой модной моделью полусапог считается обувь с боковой шнуровкой.
Обувь на меху
Обувь с натуральным коротким мехом - это выбор жителей холодных регионов. В такой обуви ноги хорошо сохраняют тепло, не натираются и не потеют. Искусственный мех не менее теплый, но менее дышащий.
Как подобрать и носить качественную мужскую обувь
- Не экономьте на обуви и не пытайтесь купить самую дешевую пару - скорее всего она прослужит вам недолго.
- Комфортная и теплая зимняя обувь имеет рифленую, толстую подошву. Также следует учитывать высоту ботинок – в слишком низкие модели будет попадать снег.
- Зимняя обувь должна быть на размер больше, так как одевается на толстый носок и может сжиматься под низкой температурой.
- Смазывать обувь защитным кремом нужно каждую пятую носку. Наносить крем можно только на чистую обувь.
- Если обувь промокает - купите специальный водоотталкивающий спрей для обуви для мокрой погоды.
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