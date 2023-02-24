Судя по прогнозу погоды, уже можно снимать зимние пуховики и надевать что-то полегче.

Рассказываем, как удачно выбрать куртку на 2023 год, чтобы эффектно выглядеть в ней и весной, и осенью.

Укороченная стеганая куртка

Стеганый материал - это безусловный тренд сезона, причем как на весну-осень, так и на зиму, поэтому если у вас еще нет такой куртки, нужно срочно задуматься над ее покупкой.

Если говорить конкретно об этой модели, то она идеально подойдет под брюки, джинсы или юбку с высокой посадкой. Под низ можно надевать свитера, блузки и что душе угодно.

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Куртка с большим воротником

Идеальный вариант для любительниц объемного верха и спортивного стиля. Сочетается она только со спортивным стилем: джинсы, джоггеры, лосины, кроссовки, кеды и т.п.

Стилисты подчеркивают, что наиболее стильными весной 2023 года будут яркие куртки с большими воротниками - стоит выбирать "кислотные" оттенки желтого, розового, красного, зеленого, синего и других.

Косуха с яркими рисунками

Косуха - это вообще вечная классика. В такой куртке модница будет всегда выглядеть эффектно, а сам элемент гардероба подходит ко всему. Но в 2023 году идет ориентир на яркость, выразительность, запоминающиеся элементы, поэтому лучше выбирать такие косухи с яркими принтами.

В некоторых магазинах можно найти даже косухи с вышивкой, что тоже является удачным решением. Как уже упоминалось, сочетать ее можно со всем, что душе угодно: джинсы, брюки, платья, юбки, комбинезоны и т.д.

Напомним, названы прически, которые омолаживают женщин после 40.

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