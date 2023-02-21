Каждая женщина в возрасте 40+ хочет выглядеть молодо и эффектно. Рассказываем, как это обеспечить при помощи прически.

Если женщине слегка за 40, стоит придерживаться советов по выбору стрижки. Например, все стилисты в один голос твердят, что прическа должна быть максимально простой и легкой в уходе. Укладывать волосы стоит всегда, чтобы они выглядели ухоженными и аккуратными.

Эксперты утверждают, что мысль о срезании волос до минимальной длины после 40-ка лет больше не актуальна. Сегодня можно найти любое решение и реализовать любую потребность модницы. Главное - желание. Рассказываем о прическах, которые омолодят на пятом десятке.

Боб

Такая стрижка - самая оптимальная для возраста 40+. Она не требует особого ухода, а на укладку уходит мало времени, поэтому ее можно считать универсальной. Стилисты говорят, что при помощи такой стрижки можно скорректировать овал лица - его визуальное "вытягивание" создает омолаживающий эффект.

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Боб с окантовкой

Еще одно стильное решение. Такая стрижка не просто омолодит, но и создаст в образе модницы некую "изюминку". В сравнении с предыдущим вариантом, боб с окантовкой требует немного больше ухода - чтобы все выглядело аккуратно, нужно хорошо выравнивать волосы и укладывать их по пробору. Однако данная стрижка решает проблему большого лба, так как его закрывают волосы.

Каскад

Мода на такие стрижки появилась еще в 70-80-х годах прошлого века, но, как мы все знаем, мода - явление цикличное. Такая стрижка отлично скрывает недостатки в виде слишком округлых щек или морщин вокруг глаз. Она выглядит очень молодежной и стильной, подходит на средние волосы, не нуждается в особом уходе.

Удлиненное каре

Такая стрижка - отличное решение для тех, кто устал от длинных волос, но каре не хочется. Главный ее плюс - многообразие укладок. С удлиненным каре можно экспериментировать в зависимости от настроения, но самый оптимальный вариант - это выровненные волосы, уложенные на плечи.

Напомним, какие прически старят женщину после 40 лет.

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