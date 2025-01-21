Мелания Трамп показалась на публике в образе одного цвета.

Первая леди США и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа - Мелания Трамп - удивила сеть своим нестандартным образом на инаугурации мужа. Для важного события она выбрала наряд, который уже успели назвать "скорбным", ведь он состоял из вещей темных цветов.

Одноцветный "лук" в прошлом модели наделал шума в сети. Конечно, были те, кто высоко оценил образ Мелании и выражали свой восторг от ее внешнего вида. Однако некоторые считают, что она могла бы по-другому нарядиться на инаугурацию 78-летнего мужа. А вот украинцы вообще сравнили ее с нарядами украинской звезды Klavdia Petrivna.

Для появления на официальной церемонии Трамп придерживалась традиции и появилась на публике в одежде от американских брендов. Как пишет CNN, она выбрала темно-синее пальто с пуговицами от Adam Lippes.

К нему знаменитость добавила туфли на каблуках такого же цвета. Изюминкой ее образа стала шляпа с белой лентой от бренда Eric Javits. А также супруга президента США примерила на себя черные перчатки.

В соцсети X активно обсуждают образ Мелании. Пользователи пишут, что женщина пришла на событие в "скорбном" образе и сравнивают инаугурацию с "похоронами". Однако есть и те, кому пришелся по душе ее "лук":

"Ого, эта шляпа великолепна. Вообще все, что она надела, прекрасно. Это сделали действительно талантливые дизайнеры"

"Очень элегантно. Эта шляпа дополняет аутфит"

"Мелания похожа на манекен. Она идет на похороны?"

"Наряд для похорон Америки"

Сочетание такого длинного пальто и шляпы, из-под которой почти не было видно лица Мелании, напомнило украинцам образ артистки Klavdia Petrivna. Как известно, долгое время она использовала маски и шляпы для появления на публике.

К слову, о схожести образов уже успела пошутить и сама украинка. Долгое время она не выходила на связь, поэтому поклонники уже начали бить тревогу, куда исчезла исполнительница. Она в своем Instagram опубликовала видео с Меланией и пошутила, что якобы это она была на инаугурации.

"Извиняюсь, что исчезла, были дела", - написала Klavdia Petrivna.

Напомним, ранее стилист назвала самых модных первых леди мира. Стало известно, есть ли в списке Мелания Трамп и Елена Зеленская.

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