Первая леди США и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа - Мелания Трамп - удивила сеть своим нестандартным образом на инаугурации мужа. Для важного события она выбрала наряд, который уже успели назвать "скорбным", ведь он состоял из вещей темных цветов.
Одноцветный "лук" в прошлом модели наделал шума в сети. Конечно, были те, кто высоко оценил образ Мелании и выражали свой восторг от ее внешнего вида. Однако некоторые считают, что она могла бы по-другому нарядиться на инаугурацию 78-летнего мужа. А вот украинцы вообще сравнили ее с нарядами украинской звезды Klavdia Petrivna.
Для появления на официальной церемонии Трамп придерживалась традиции и появилась на публике в одежде от американских брендов. Как пишет CNN, она выбрала темно-синее пальто с пуговицами от Adam Lippes.
К нему знаменитость добавила туфли на каблуках такого же цвета. Изюминкой ее образа стала шляпа с белой лентой от бренда Eric Javits. А также супруга президента США примерила на себя черные перчатки.
В соцсети X активно обсуждают образ Мелании. Пользователи пишут, что женщина пришла на событие в "скорбном" образе и сравнивают инаугурацию с "похоронами". Однако есть и те, кому пришелся по душе ее "лук":
- "Ого, эта шляпа великолепна. Вообще все, что она надела, прекрасно. Это сделали действительно талантливые дизайнеры"
- "Очень элегантно. Эта шляпа дополняет аутфит"
- "Мелания похожа на манекен. Она идет на похороны?"
- "Наряд для похорон Америки"
Сочетание такого длинного пальто и шляпы, из-под которой почти не было видно лица Мелании, напомнило украинцам образ артистки Klavdia Petrivna. Как известно, долгое время она использовала маски и шляпы для появления на публике.
К слову, о схожести образов уже успела пошутить и сама украинка. Долгое время она не выходила на связь, поэтому поклонники уже начали бить тревогу, куда исчезла исполнительница. Она в своем Instagram опубликовала видео с Меланией и пошутила, что якобы это она была на инаугурации.
"Извиняюсь, что исчезла, были дела", - написала Klavdia Petrivna.
Напомним, ранее стилист назвала самых модных первых леди мира. Стало известно, есть ли в списке Мелания Трамп и Елена Зеленская.