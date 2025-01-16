Стилист назвала самых модных первых леди мира: есть ли в списке Елена Зеленская?

Галина Денисюк разобрала гардероб жен президентов.

Известная украинская стилистка Галина Денисюк назвала самых стильных первых леди. В первую очередь она выделила Елену Зеленскую. Почему именно ее - читайте дальше.

Елена Зеленская, первая леди Украины

Стиль одежды Елены Зеленской, первой леди Украины, по словам Денисюк, можно охарактеризовать как элегантный, современный и практичный. Она часто выбирает наряды, которые подчеркивают ее индивидуальность, одновременно оставаясь в рамках делового стиля.

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"Елену Зеленскую можно увидеть в классических платьях, которые отличаются простыми линиями и сдержанными цветами, а также в стильных костюмах. Ее выбор одежды часто включает украинских дизайнеров, что подчеркивает патриотизм и поддержку отечественной моды.Зеленская также отдает предпочтение качественным тканям и деталям, что придает ее образам утонченности. Она умело сочетает элементы классики с современными трендами, что делает ее стиль актуальным и привлекательным", - сказала стилист в комментарии УНИАН.

Также Денисюк добавила, что Елена Зеленская часто использует аксессуары, которые дополняют ее образы, но не отвлекают внимание от основного наряда. В общем, ее стиль можно охарактеризовать как изысканный и взвешенный, что соответствует ее роли в обществе.

Мелания Трамп, первая леди США

Стиль одежды Мелании Трамп, первой леди США, можно охарактеризовать как роскошный, элегантный и часто драматический. Она известна своим чувством моды и способностью сочетать классические элементы с современными трендами.

"В целом, стиль Мелании Трамп можно охарактеризовать как изысканный и роскошный, но он также подвергается критике за его дороговизну и возможную удаленность от реалий обычных людей", - говорит стилист.

Агата Корнхаузер-Дуда, первая леди Польши

По словам стилиста, Агата Дуда часто выбирает платья и костюмы с простыми линиями, которые не отвлекают внимание от ее личности. Она предпочитает закрытые вырезы и длинные рукава, подходящие для официальных мероприятий.

В ее гардеробе преобладают нейтральные цвета, такие как черный, белый, серый, бежевый и пастельные оттенки. Это создает впечатление элегантности и утонченности.

"Первой леди важно выглядеть профессионально, поэтому она часто выбирает одежду из высококачественных тканей, таких как шерсть, шелк или лен. Также Агата Дуда умело использует аксессуары для завершения образа. Это могут быть стильные сумки, классические туфли на низком или среднем каблуке, а также скромные украшения, которые подчеркивают ее стиль без лишней помпезности", - добавила Денисюк.

В общем, стиль одежды Агаты Корнхаузер-Дуди отражает ее роль как первой леди - он является символом элегантности, профессионализма и современности.

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