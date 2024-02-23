С ними вы создадите много стильных образов.

До весны осталось меньше недели, а это значит, что солнечные лучики все активнее пробиваются сквозь туман и вскоре порадуют нас настоящей теплой погодой. В это время хочется снять уже зимнюю обувь и обуть легкие кроссовки.

УНИАН рассказывает, какие сейчас самые модные кроссовки.

Кроссовки 2024 женские - лучшие варианты

В гардеробе каждой модницы есть кроссовки, однако не секрет, что девушки любят обновлять свой стиль. К тому же каждый сезон диктует свои правила.

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Белые кроссовки

Если вы не знаете, какие белые кроссовки в моде, то у нас есть для вас стильный вариант. Присмотритесь к модели на массивной подошве. Они идеально будут подходить под любые образы. А "вентиляция" на носке спасет вас от парникового эффекта, если вы будете надевать высокие носки.

Джорданы

Эта модель больше подходит для прохладной весны. Она защитит ваши щиколотки от замерзания, если вы очень любите подкатывать джинсы. Однако не забывайте о том, что джорданы требуют более спортивную одежду.

Суперстар

Легкие суперстары идеально впишутся в любой образ. Выбирая эти женские кроссовки вы можете быть уверены в том, что они будут выглядеть стильно. А их легкость подарит вам ощущение невесомости.

Базовые кроссовки

Модные кроссовки 2024 женские - это однозначно база. Лаконичное сочетание цветов, удобство, практичность и элегантность просто необходимы каждой моднице. Поэтому смело отдавайте предпочтение этой модели, если хотите все это ощутить.

Кроссовки в сеточку

В сеточку кроссовки 2024 идеально подходят для теплой весны и лета. В них вам точно не будет жарко. Более того, они настолько удобны, что вы даже не будете ощущать их на своей ножке.

Теперь вы знаете, какие сейчас самые модные кроссовки. Стилисты рекомендуют обращать внимание не только на вкус, но и на практичность. Выбирайте такие модели, в которых вам будет легко шагать навстречу своим мечтам и покорять этот мир.

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