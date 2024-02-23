Базовые кроссовки - это классика / Скриншот Instagram

До весны осталось меньше недели, а это значит, что солнечные лучики все активнее пробиваются сквозь туман и вскоре порадуют нас настоящей теплой погодой. В это время хочется снять уже зимнюю обувь и обуть легкие кроссовки.

УНИАН рассказывает, какие сейчас самые модные кроссовки.

Кроссовки 2024 женские - лучшие варианты

В гардеробе каждой модницы есть кроссовки, однако не секрет, что девушки любят обновлять свой стиль. К тому же каждый сезон диктует свои правила.

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  • Белые кроссовки

Если вы не знаете, какие белые кроссовки в моде, то у нас есть для вас стильный вариант. Присмотритесь к модели на массивной подошве. Они идеально будут подходить под любые образы. А "вентиляция" на носке спасет вас от парникового эффекта, если вы будете надевать высокие носки.

Белые кроссовки требуют особого ухода / Скриншот Instagram
  • Джорданы

Эта модель больше подходит для прохладной весны. Она защитит ваши щиколотки от замерзания, если вы очень любите подкатывать джинсы. Однако не забывайте о том, что джорданы требуют более спортивную одежду.

Джорданы подходят для прохладной весны / Скриншот Instagram
  • Суперстар

Легкие суперстары идеально впишутся в любой образ. Выбирая эти женские кроссовки вы можете быть уверены в том, что они будут выглядеть стильно. А их легкость подарит вам ощущение невесомости.

Суперстары подходят под любую одежду / Скриншот Instagram
  • Базовые кроссовки

Модные кроссовки 2024 женские - это однозначно база. Лаконичное сочетание цветов, удобство, практичность и элегантность просто необходимы каждой моднице. Поэтому смело отдавайте предпочтение этой модели, если хотите все это ощутить.

Кроссовки в таких цветах выглядят стильно / Скриншот Instagram
  • Кроссовки в сеточку

В сеточку кроссовки 2024 идеально подходят для теплой весны и лета. В них вам точно не будет жарко. Более того, они настолько удобны, что вы даже не будете ощущать их на своей ножке. 

Кроссовки в сетку почти не ощущаются на ножке / Скриншот Instagram

Теперь вы знаете, какие сейчас самые модные кроссовки. Стилисты рекомендуют обращать внимание не только на вкус, но и на практичность. Выбирайте такие модели, в которых вам будет легко шагать навстречу своим мечтам и покорять этот мир.

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