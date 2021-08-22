Дизайнер всегда говорил, что все женщины - это принцессы.

Французский модельер Кристиан Диор стал одним из тех, кто помог вновь вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.

В 1942 году Диор создал собственную парфюмерную лабораторию, выросшую затем в компанию Christian Dior Perfume.

"Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины", - говорил Диор.

Интересно, что после войны Диор открыл свой модный дом. В 1947 году он выпустил свою первую коллекцию, в которой воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с её форменной одеждой и "трудовой повинностью" для женщин.

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Кроме того, Кристиан Диор известен своими великими цитатами не только о моде и элегантности, но и о женщинах. Предлагаем их вспомнить для вдохновения.

Настоящая женщина должна быть вредной и капризной. Если у вас кривые ноги - носите глубокое декольте. Умение одеваться держится на трех китах - простоте, хорошем вкусе и привычке следить за собой, - и это совсем не дорого. Элегантность - в ухоженности. Самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой. Красота без своеобразия не радует глаз. Духи могут рассказать о женщине больше, чем ее почерк. Вы не можете уделить слишком много внимания своей обуви. Многие женщины считают, что туфли не так уж и важны, но настоящее доказательство элегантности дамы – это то, что надето на ее ноги. Каждый съеденный кусок остается во рту две минуты, два часа в животе и два месяца на бедрах. Моя мечта - спасти женщин от природы. Что-нибудь розовое в гардеробе полезно иметь всем. Это цвет счастья и женственности.

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Автор: Диана Могилевич