Актриса обладает изысканным чувством стиля.

24-летняя аргентинская актриса и модель, которая обрела популярность после съемок в фильме "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом, Камила Морроне всегда выходит в свет в стильных образах. Летом, кажется, она сменяет "луки" каждый день. Ее чувство стиля привлекает внимание, поэтому мы предлагаем вам подсмотреть у Камилы модные летние образы.

Один из вариантов летнего образа - это джинсовое платье, которое идеально сидит по фигуре. Камила дополнила его коричневым поясом и сапожками-казаками.

В гардеробе актрисы есть множество минималистичных платьев, которые она чаще всего сочетает с лодочками на высоких каблуках. В целом большинство ее аутфитов выглядят очень романтично. Также стоит обратить внимание на модную расцветку этого сезона - горох.

Бриджи и топ на одно плечо - это что-то нечто. Такой наряд можно смело надеть как на свидание, так и в офис. Актриса дополнила этот ультрастильный образ серебристыми лодочками. Но если вы все же решитесь надеть такие вещи на работу, то стоит подобрать обувь более сдержанного цвета.

Камиле есть в чем пойти и на прогулку. Джинсы с дырками на коленках, белая базовая футболка и соломенная шляпа. Вот вам три вещи, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе.

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Автор: Диана Могилевич