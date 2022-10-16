В статье УНИАН вы узнаете, какие волосы нравятся мужчинам.

Всего в мире есть три основных цвета волос, поэтому чаще всего женщины делятся именно по этому признаку - блондинки, брюнетки и рыжие. И, конечно, это вызывает споры по поводу того, какой цвет волос самый привлекательный для мужчин.

Ранее УНИАН назвал секрет вечной молодости китаянок, а сегодня вы узнаете, какой цвет волос считается самым сексуальным.

Все знают пословицу "На вкус и цвет товарищей нет". Тем не менее, когда речь заходит о женской красоте, слабой половине человечества хочется угодить своим партнерам и еще больше им нравится. Поэтому специалисты в области исследований неоднократно проводили опросы, в результате которых выяснили, что большинство мужчин отдают предпочтение брюнеткам.

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Почему черный - самый красивый цвет волос в мире?

Специалисты отмечают, что среди брюнеток очень много интеллектуально развитых женщин, добрых, страстных. В целом они отметили, что эти дамы обладают невероятным набором качеств, которые важны каждому мужчине и уточнили, что этот цвет волос считается самым сексуальным.

Также они говорят о том, что черный цвет волос идеально сочетается с карими глазами, делая из девушки роковую красотку. Например, Моника Беллучи, Дакота Джонсон, Натали Портман, Мила Кунис и кира Найтли. Не зря же эти девушки очень популярны среди мужчин.

Напомним, чем можно вымыть волосы без шампуня.

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