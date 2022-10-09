Можно ли помыть голову мылом, если нет шампуня, и чем адекватно его заменить - узнайте в материале УНИАН.

Каждая девушка хоть раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда шампуня под рукой не оказывается, а голову помыть нужно. Конечно, покупной сухой шампунь - идеальный вариант в таком случае, но если и его нет - приходится выкручиваться. УНИАН расскажет, как помыть голову без шампуня в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как помыть посуду без моющего средства.

Сода - лучшее средство для мытья головы без шампуня

Пищевая сода - один из вариантов, который использовали люди в те времена, когда еще не было такого многообразия уходовых средств для волос. Если вам подходит этот метод, записывайте рецепт:

Видео дня

растворить 400 гр соды в 3 л теплой воды;

окунуть волосы в раствор и через три минуты поднять голову;

слегка помассировать пряди, но не взъерошивать их;

высушить волосы привычным способом.

Альтернативный рецепт - сделать из соды и воды кашицу, нанести ее на кожу головы и волосы, слегка массируя их. В качестве ополаскивателя можно использовать яблочный уксус, разведенный в воде.

Как помыть голову мылом и травами

Еще один вариант - мытье головы обычным мылом. Можете взять обычное, намылить голову, а затем смыть горячей водой, но такой метод не рекомендуют трихологи - есть шанс получить раздраженную кожу головы и сухие волосы. Лучше воспользоваться жидким мылом, добавить в него настой из трав (к примеру, ромашку), а также несколько капель персикового, касторового или лавандового масла. Намылить этой смесью голову и смыть водой.

Мытье волос без шампуня - народные рецепты с яйцом

Очищать локоны с помощью куриных яиц придумали еще давно, но в этом способе важно учитывать, что для процедуры брать нужно только желтки. Инструкция простая:

1 куриный желток;

50 мл лимонного сока.

Втирать полученную смесь в волосы и кожу головы, а затем смыть водой. Если хотите сделать волосы более гладкими, то добавьте в импровизированный шампунь 1\4 стакана сока огурца и 2 ст.л нерафинированного оливкового масла. Ополаскивать локоны следует яблочным уксусом.

Шампунь из горчицы или горчичного порошка

Еще одно народное средство - горчица или горчичный порошок в количестве 2 ст.л, разведенные в 500 мл воды. Полученный раствор наносите на волосы, массируете голову, затем смываете водой и ополаскиваете яблочным уксусом.

Мытье волос простоквашей или кефиром

Для этого рецепта вам нужна будет не только кисломолочная продукция, но и дрожжи в сыром виде. Кефир можно брать любой жирности - он полезен для волос в принципе, способен укрепить их и напитать необходимыми веществами.

Дрожжи и кефир (или простоквашу) соединить в миске, нагреть на водяной бане, подождать, пока смесь превратится в желе. Затем нанести ее на волосы, подождать час и смыть теплой водой.

Вас также могут заинтересовать новости: