Некоторые прически только подчеркивают морщины.

Настоящий расцвет женщины начинается после 40. Поэтому именно в этот период они особенно трепетно относятся к своей внешности, в том числе и к стрижкам.

УНИАН рассказывает, какие прически не рекомендуется женщинам после 40 делать, чтобы не прибавлять себе возраст.

Какие прически старят женщину после 40 - три худших варианта

Если вы не знаете, какая прическа делает старше, стилисты с радостью готовы вам подсказать. Обратите внимание на следующие стрижки, о которых сто процентов нужно забыть.

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Длинные прямые волосы

С возрастом волосы теряют густоту и насыщенность цвета, поэтому длинные прямые волосы уже не выглядят настолько ухоженными и блестящими, как в молодые годы. Поэтому если говорить о том, какие прически старят после 35, то это однозначно этот вариант.

Каре с челкой

Отвечая на вопрос, какие стрижки прибавляют возраст, стилисты говорят, что это каре с челкой. Во-первых, каре оголяет шею, а после 40 она уже не выглядит такой молодой и упругой. Во-вторых, челка приковывает внимание, а это значит, что окружающие будут замечать морщинки на лице. Если на лбу вы их скроете, то на глазах и других зонах - нет.

Прическа с начесом

В конце 90-х это была очень популярная прическа, однако сейчас она уже покинула модный Олимп. Если вы не хотите выглядеть смешно, откажитесь от нее. Кроме того, приподнять волосы у корня крайне сложно, если у вас нет естественного объема.

Какой цвет волос больше старит женщину - запишите себе

Если говорить о том, какой оттенок волос старит, то в данном случае можно выделить несколько вариантов.

Пепельный

С одной стороны естественная седина может выглядеть привлекательно, если правильно ухаживать за волосами. Однако если вы хотите перекрыть ее пепельным оттенком, то эффект будет только отрицательным. Все дело в том, что он подчеркнет все недостатки.

Красно-рыжий

Стилисты до сих пор не нашли объяснение, почему женщины после 40 отдают предпочтение красно-рыжим оттенкам. На самом деле они не выглядят настолько эффектно, как вам хотелось бы. Более того, если у вас на коже есть покраснения или высыпания, то красно-рыжий цвет волос сделает их только более видимыми. Поэтому больше не думайте о том, какой цвет волос подчеркивает морщины на лице.

Черный

Еще один цвет, от которого лучше отказаться после 40. Молоденьким девушкам он действительно подходит, однако чем старше вы становитесь, тем больше стоит отдавать предпочтение более теплым оттенкам. Тогда вы будете выглядеть эффектно и молодо.

Конечно, только вам решать, какой цвет волос старит лицо и стоит ли его использовать, однако стилисты рекомендуют все же прислушаться к этим советам. Тогда хорошее настроение и прекрасный внешний вид вам гарантированы.

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