С комбинезонами можно создать много стильных аутфитов.

Сегодня УНИАН отвечает на вопросы: "Какие комбинезоны в моде 2021 года?", "Кому можно носить комбинезоны?" и "Что можно надеть под комбинезон?". Это, пожалуй, главные вопросы всех модниц в период похолодания, когда хочется надеть на себя все теплое, комфортное и не менее стильное.

Модные комбинезоны на осень 2021

Главным трендом среди женских модных комбинезонов является костюм со штанами-джоггерами. Это более спортивный стиль, который лучше сочетать с кроссовками или кедами. В более прохладное время года этот модный комбинезон можно носить с грубыми ботинками, которые сейчас также на пике популярности.

Модный джинсовый комбинезон 2021

Джинсовый комбинезон - это мастхев каждой девушки. Он универсален, так как в нем можно ходить как на прогулки, так и на учебу, например. Если не знаете, что надеть под джинсовый комбинезон, тогда лучше обратите внимание на водолазки или теплые вязаные свитера. Важно помнить, что сейчас в тренде вещи оверсайз, поэтому покупать приталенные джинсовые комбинезоны стилисты не рекомендуют.

Классический комбинезон на осень 2021

Модные комбинезоны могут быть не только джинсовыми или спортивными, но и классическими. Они идут более приталенные с прямыми штанами. Их можно сочетать с лодочками или с кедами.

Половинчатый комбинезон 2021

Это комбинезон, который сделан из штанов с подтяжками. Также он едва прикрывает живот. То есть это не полноценный комбинезон, который закрывает даже грудь. Его можно сочетать с блузами, например.

Комбинезон с кюлотами 2021

Кюлоты уже давно стали "хитом" среди модниц. Теперь настала очередь модных комбинезонов 2021 с такими штанами. Обратите внимание, что осенью под такие комбинезоны лучше надевать высокие носки, которые будут прикрывать лодыжки.

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Автор: Диана Могилевич