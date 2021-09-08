Дизайнер Андре Тан назвал несколько "хитов" среди осенней обуви.

Осень подкралась незаметно и вынуждает нас доставать из дальних полок коробки с теплой обувью. Если вы не знаете актуальна ли еще ваша старая обувь или если хотите прикупить себе несколько новых пар, тогда скорее узнавайте, что будет в моде осенью 2021.

Туфли Мэри Джейн

Среди обуви, которая будет в моде осенью 2021 оказались лодочки или балетки с перепонкой. Они прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными нарядами и добавляют образу завершенности. Смотрится женственно и очень свежо.

Ботфорты "Вторая кожа"

В список модной осенней обуви 2021 попали и ботфорты. Составляя образы, не забывайте о гармонии - выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны.

Казаки

Актуальны все варианты: на каблуке, без каблука, цветные, длинные и короткие. Придадут вашему образу кантри или даже бохо стиля.

Сапоги или ботинки на шнуровке

Маскулинная нотка этой обуви прекрасно сочетается с женственными элементами (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).

Сапоги-слоучи

Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Будьте осторожны, визуально расширяют ногу. Сочетайте с нижней одеждой длины ниже колен.

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Автор: Диана Могилевич