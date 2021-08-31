Осенью кофты станут просто незаменимыми.

Осень обещает быть прохладной, поэтому стоит запастись несколькими модными кофтами, которые смогут вас согреть. Чтобы вы долго не искали идеальные варианты для осеннего сезона 2021, УНИАН собрал их все в одном материале.

Кофты с рукавами-буфами

Присмотритесь к кофтам с объемными рукавами, которые будут выделяться на фоне приталенного кроя. В холодную пору они не только вас согреют, но и дополнят стильный образ.

Яркие свитера

В холодное время года всегда хочется немного красок. Поэтому на помощь придут модные яркие свитера, которые в 2021 года точно должны быть в вашем гардеробе.

Короткие кофты

Если летом мы массово скупали кроп-топы, то осенью 2021 обратите внимание на коротенькие кофты. Под них стоит надевать джинсы с высокой посадкой, чтобы не простудиться.

Свитшот и худи

Хотите добавить немного спорта в свой образ? Или хотите комфортно чувствовать себя на прогулке? Тогда скорее закупайте объемные худи и свитшоты. Сейчас рынок предлагает огромное количество вариантов оверсайз одежды.

Вязаные свитера

Это тренд, который вряд ли когда-то сдаст свои лидерские позиции. В таких вещах уютно, комфортно и тепло. При этом важно знать, как правильно носить вязаные свитера. Обращайте внимание на фасон, чтобы он не прибавил вам лет 10. Отдавайте предпочтение более молодежным моделям, которые будут выглядеть стильно осенью 2021.

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Автор: Диана Могилевич