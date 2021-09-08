Леди Ю пришла в ВРУ в белом total-look.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в очередной раз вызвала фурор своим новым образом.

Депутат пришла в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с рукавами-фонариками. Ярким акцентом стало украшение на шее Тимошенко. Также народная избранница сделала высокий хвост, выпустив несколько прядей.

Поклонники оценили новый образ Тимошенко, отметив, что она икона стиля. Действительно, Леди Ю часто приходит в ВРУ в модных образах. Например, вчера она продемонстрировала образ из черного жакета, расшитого бисером, и юбки-карандаш. А также она дополнила свой аутфит очками в темной оправе.

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Автор: Диана Могилевич