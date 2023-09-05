Татьяна Коряк заявила, что война - это "грязные политические игры".

Блогерша-миллионник из Украины Татьяна Коряк, более известна как Корячка, оскандалилась высказыванием о полномасштабной войне в Украине и воинах ВСУ.

Так, Корячка ответила своей подписчице, которая написала о том, что ей больно смотреть на ребенка, который постоянно плачет за папой-военным. Татьяна сказала, что никто не обязан идти защищать страну, как этот мужчина. Более того, по ее словам, если бы она была мужчиной, то никогда бы не взяла в руки оружие.

"Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые вовлекают нас политики. Если бы все думали, как я, то войны не было бы", - написала Корячка в инста-сториз.

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Также блогерша оскандалилась заявлением относительно того, что у украинских военных нет шансов в войне с российскими оккупантами, потому что большинство из них без опыта.

"Кого сейчас набирают? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Неужели нельзя переговорами все решить?" - говорит скандальная блогерша.

Отметим, Татьяна Коряк в 2021 году стала "блогером года". На ее Instagram подписаны более миллиона человек. Там она рассказывает о своей жизни, питании и спорте. Однако после конфликта она закрыла свою страницу.

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