Анна Неплях появилась на красной дорожке в платье украинского бренда / Скриншот Instagram

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница 10 сезона шоу "Холостяк" Анна Неплях появилась на красной дорожке в Каннах. Украинка продемонстрировала смелый и эффектный образ на кинофестивале.

Как поделилась в Instagram Неплях, на международное событие ее приглашали еще два года назад. Тогда девушка из-за полномасштабного вторжения в Украину вынужденно жила во Франции. По ее словам, она не могла себе позволить ходить по светским мероприятиям.

Через два года в мае 2024 Анну снова пригласили на кинофестиваль. Мисс Украина Вселенная с радостью согласилась и появилась на красной дорожке, где затмила даже звезд своим внешним видом.

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Скриншот Instagram

"Есть люди, которые платят бешеные деньги, чтобы попасть сюда. От 2000 до 10000 евро, просто, чтобы прикоснуться к этой звездной жизни и окружению, но я горжусь тем, что не заплатила ни копейки, чтобы выходить на красную дорожку", - отметила модель и блогер.

Скриншот Instagram

Для светского события Неплях выбрала изысканное платье шоколадного цвета от украинского бренда EGO SUM. Это длинное асимметричное платье приталенного силуэта. Наряд был довольно откровенным из-за вырезов. Свой образ Анна дополнила нежными босоножками, а прическа была с эффектом мокрых волос.

Скриншот Instagram

"Мечты сбываются, когда ты этого действительно хочешь", - написала девушка под фото.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Jerry Heil поразила образом на красной дорожке в Каннах.

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