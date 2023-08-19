У первой леди бесподобный стиль в одежде.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с супругом Владимиром Зеленским побывала на аудиенции Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии.

Для официального приема у высокопоставленных в Швеции лиц Зеленская надела синий деловой костюм прямого кроя с интересной брошью. Дополнила она образ коричневыми лодочками на высоком каблуке. Традиционно она распустила волосы и нанесла легкий макияж.

Зеленский не стал изменять своему привычному с 24 февраля 2022 года стилю милитари. На одном из фото он вместе с супругой позировал за ручку.

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Что Елена Зеленская говорит о визите в Швецию

Первая леди поблагодарила Швецию за поддержку Украины, а особенно за то, что Король Швеции Карл XVI Густава и Королева Сильвия профинансировали восстановление поврежденной инфраструктуры села на Херсонщине, освобожденного из-под российской оккупации.

"Считаю, что у Украины и Швеции не случайно одинаковые цвета государственных флагов: у наших народов есть не только общие страницы истории, но и общие принципы, главный из которых – человеческая жизнь бесценна, ее качество – приоритетное", - сказала Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская поразила "джинсовым луком" в Буковеле.

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