Первая леди примерила стильные джинсы и дополнила свой образ белоснежной рубашкой.

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в лагере "Артек-Буковель". Там жена президента Владимира Зеленского встретилась с приемными семьями, которые получили возможность отдохнуть.

Для визита в лагерь Зеленская выбрала необычный для себя "аутфит". Первая леди отказалась от сдержанных костюмов и деловых образов. Вместо этого она примерила "джинсовый лук".

Так, жена Зеленского отправилась на встречу с детьми в джинсах-палаццо классического цвета. Свой "неделовой" низ первая леди уравновесила стильной белоснежной рубашкой.

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Такой образ Зеленская дополнила черными очками и широким пояском. Для того, чтобы комфортно передвигаться по лагерю, первая леди отказалась от каблуков, и обула белоснежные кроссовки.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут, что им понравился "джинсовый" образ Зеленской. Также они отмечают:

"Невероятная!"

"Вам так идут джинсы"

"Красиво и стильно!".

Напомним, недавно Зеленская очаровала стильным "аутфитом" с интересной деталью. Первая леди покорила сеть новым "луком".

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