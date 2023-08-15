Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в лагере "Артек-Буковель". Там жена президента Владимира Зеленского встретилась с приемными семьями, которые получили возможность отдохнуть.
Для визита в лагерь Зеленская выбрала необычный для себя "аутфит". Первая леди отказалась от сдержанных костюмов и деловых образов. Вместо этого она примерила "джинсовый лук".
Так, жена Зеленского отправилась на встречу с детьми в джинсах-палаццо классического цвета. Свой "неделовой" низ первая леди уравновесила стильной белоснежной рубашкой.
Такой образ Зеленская дополнила черными очками и широким пояском. Для того, чтобы комфортно передвигаться по лагерю, первая леди отказалась от каблуков, и обула белоснежные кроссовки.
Реакция сети
В комментариях пользователи пишут, что им понравился "джинсовый" образ Зеленской. Также они отмечают:
- "Невероятная!"
- "Вам так идут джинсы"
- "Красиво и стильно!".
Напомним, недавно Зеленская очаровала стильным "аутфитом" с интересной деталью. Первая леди покорила сеть новым "луком".