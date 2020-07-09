Леся Никитюк показала трендовую вещь этого сезона

Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в трендовой кофте этого сезона.

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На снимке Леся предстала в кофте с длинным рукавом, которые закрывают даже пальцы. Уникальности вещи добавил дизайн в виде разноцветной абстракции. Стоит отметить, что такой дизайн сейчас в тренде и пользуется спросом среди модниц.

"На стиле", - написала Никитюк.

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.

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