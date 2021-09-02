Этой осенью в тренде будут как уже привычные оттенки, так и новинки.

Колористы выделили самые модные окрашивания 2021. Если вы давно хотели изменить прическу, но не могли выбрать цвет волос, тогда скорее читайте материал.

Нежно-розовый цвет волос

Одним из самых модных цветов волос 2021 является нежно-розовый, или как его еще называют "сахарная вата". Такое окрашивание делают с помощью полуперманентной краски, которая быстро вымывается. Блондинкам будет несложно добиться такого эффекта в домашних условиях.

Пепельный цвет волос

Пепельный блонд в сочетании с серебристым оттенком выглядит более натурально. А все потому, что он напоминает седину. Если же вы хотите именно окрасить волосы в такой оттенок, тогда вам нужно обратиться к мастеру. Выполнить такое модное окрашивание 2021 в домашних условиях будет непросто.

Окрашивание в снежный блонд

Модное окрашивание в снежный блонд также рекомендуется выполнять в салоне красоты. Этот трендовый цвет волос 2021 напоминает снег, он такой же белый и яркий. Но прежде чем получить такой результат, придется обесцветить волосы и сделать тонирование. В противном случае вы можете получить окрашивание с желтизной.

Медный цвет волос

Медный цвет волос будет стильно смотреться осенью 2021. Но "минус" краски с рыжим пигментом в том, что она быстро вымывается.

Однотонный цвет волос

Однотонный цвет волос - это тренд, который никогда не пройдет. Естественность всегда будет в приоритете. Если же вы решитесь сделать однотонное окрашивание, тогда следите за отросшими корнями, чтобы не было эффекта омбре.

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Автор: Диана Могилевич