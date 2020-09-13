Эта вещь есть в шкафу каждой модницы.

Маленькое черное платье должно быть в шкафу каждой девушки. Оно всегда будет выглядеть достойно и к месту. И совсем не важно, куда вы его наденете - в офис, на прогулку, в ресторан или на вечеринку.

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УНИАН предлагает вам рассмотреть варианты элегантных черных платье, которые подчеркнут вашу фигуру, харизму, сексуальность и несомненно придадут уверенности в себе и своей красоте.

Стоит отметить, что такое платье стоит подбирать только в черном цвете без принтов. Оптимальная длина - это миди или макси. Очень выгодно будет смотреться комбинация или платье с пышными рукавами. Что касается обуви, то здесь у вас есть несколько вариантов - босоножки на каблуке, лодочки, ботинки или даже кеды.

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Автор: Диана Могилевич