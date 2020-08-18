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Главные бьюти-тренды осени 2020: что надо выбросить на помойку

12:46, 18 августа 2020
Красота и стиль
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Модные тренды / depositphotos.com

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Сегодня мы разберем, что будет в моде осенью 2020 года. Давайте подготовимся заранее.

Пробор

Если раньше мы делали пробор по центру, то сейчас в моду входит глубокий боковой. Итак, собираем волосы в хвост и делаем элегантный пробор.

Модные тренды / фото pinterest.com

Матовость

Осенью вам стоит избавиться от хайлайтера. Его лучше заменить на матовую пудру. Помимо использования пудры, не забывайте ухаживать за кожей лица.

Модные тренды / фото pinterest.com

Разноцветность 

В моду входят краски. Да-да, их можно добавлять как в макияж, так и прическу. При этом не стоит делать из себя попугая. Будьте осторожны с количеством цветов и правильно компилируйте их оттенки.

Модные тренды / фото pinterest.com

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Автор: Диана Могилевич

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