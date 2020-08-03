Строгая яркость: как носить брюки, чтобы быть особенной

Они подходят под любой "лук".

Брюки - это универсальная вещь, которую можно надевать как под кроссовки, так и под шпильки. Их можно сочетать с рубашками, топами, свитшотами и практически со всем, чем хочется.

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Первый модный "лук", который приходит на ум, так это брюки в сочетании с удлинённым жакетом. Классика, которую никто не отменял. Такой образ можно разбавить футболкой и кедами. Или топом и босоножками, например. И так, и так "лук" будет смотреться выгодно.

Также под брюки можно надеть оверсайз свитшот или худи. Тогда на ноги нужно надеть кроссовки. Не стоит пытаться сочетать спортивный стиль с обувью на шпильке. Это не всегда уместно.

Как сообщал УНИАН, названы самые модные юбки этого сезона.

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