Названы самые модные юбки этого сезона

Она должна быть удобной и стильной.

Юбки всегда были в тренде. Они придают женственности, сексуальности, оголяют красивые части тела. Но носить их тоже нужно с умом и со вкусом стиля.

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Мы подобрали для вас самые трендовые юбки этого сезона.

Плиссированная юбка

Эти юбки можно носить круглый год. Дизайнеры их отшивают как зиму-осень, так и на лето-весна. Вам стоит обратить внимание на юбки с завышенной талией. Особенно круто она будет смотреться с ярким акцентом в виде пояса.

Юбки из денима

Эти юбки уже давно завоевали сердца всех модниц. Они будут выгодно смотреться, если вы подберете длину миди или мини. Такие юбки в пол лучше не носить. Также стоит выбирать юбки из денима с яркими элементами - оборками, пуговичками, асимметрией и разрезами.

Ассиметричные юбки

Этот образ будет смотреться очень необычно и смело. Асимметричность лучше всего сочетается с длиной миди. Что касается принта, то лучше подбирать этно или геометрический принт. А вот такие мини-юбки лучше выбирать в монохромном стиле или с пайетками и бахромой.

Как сообщал УНИАН, одежда с принтом "единорога" стала самой популярной.

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