Они выдают дурной вкус, поэтому их лучше заменить на более актуальные модели.

Женщины настолько любят шоппинг, что готовы скупать все подряд, даже то, что им не нужно. Согласитесь, что в этот момент душу греет надежда, что возможно эта вещь вам пригодится и вы куда-то ее наденете. Однако проходят месяцы, а то и годы, а она все так же пылится на полке в шкафу. И, как результат, становится антитрендом.

УНИАН называет главные антитренды 2023, то есть какие вещи вышли из моды.

Антитренды 2023 - избавьтесь от этих вещей

Конечно, каждой из нас сложно расставаться с вещами. Так уж устроены женщины. Однако от некоторых вещей все же стоит отказаться, так как они выдают дурной вкус.

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Например, платья-рубашки, юбки с рюшами, приталенные куртки, джинсы-скинни и трикотажные кофты "пахнут" безвкусицей. Поэтому их лучше заменить на более актуальные модели.

Какие платья уже не модные - запомните этот список

Не платьем-рубашкой единой. Рассказываем, какие фасоны платьев вышли из моды и в ближайшее время не вернутся.

Платье-рубашка

На самом деле, платье-рубашка - это очень удобный фасон, однако он уже настолько неактуально выглядит, что аж страшно. Если вы замените это платье, например, на шелковое в стиле ночнушки, то ваш образ сразу же станет ярче и моднее.

Платье из легкого денима

Джинсовое платье, пусть даже и приталенное, может выглядеть безупречно на женской фигуре, а вот платье из легкого денима уже слишком устарело. Да, в нем не жарко, но в то же время и максимально не стильно.

Платье-карандаш

Фасон карандаш можно смело занести в список "Платья антитренды 2023". С одной стороны оно подчеркивает фигуру, а с другой - уже есть столько разных и актуальных фасонов, что оно выглядит смешно. У окружающих может сложиться впечатление, что вы застряли в прошлом веке.

Какие юбки вышли из моды - срочно в мусорку

Юбки антитренды 2023 стоит либо забросить на самую дальнюю полку, либо уже сейчас выбросить. Несколько фасонов уже настолько устарели, что вряд ли вернуться в моду. Даже несмотря на то, что многим женщинам и не хочется в это верить.

Юбка с рюшами

Юбка с рюшами подходит только маленьким девочкам, а вот если вам за 20, то от такого фасона лучше отказаться. Взамен присмотритесь к джинсовым юбкам с высоким разрезом на бедре. Они сейчас на пике популярности.

Юбка-солнце

Юбка-солнце - длинная юбка свободного кроя с резинкой на талии. В 2015 году она была очень популярной, однако сейчас от нее стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть смешно.

Мини-юбка

Каждой девушке с красивой фигурой хочется подчеркнуть ножки, однако джинсовая мини-юбка - не лучший вариант в данном случае. Так вы будете выглядеть максимально вульгарно. В идеале надеть шелковую юбку на запах длины мини. Тогда ваш образ будет более женственным.

Какие вещи вышли из моды 2023 - это табу

С платьями и юбками мы разобрались. Теперь поговорим и о других вещах, от которых стоит отказаться.

Приталенная куртка

Совсем скоро наступит осень, поэтому мы достанем свои курточки. И если у вас есть приталенная, то сразу ставьте на ней крест. Лучше обратите внимание на бомберы. Они выглядят очень стильно, да и в них вы будете чувствовать себя намного удобнее и свободнее.

Джинсы-скинни

Этот фасон джинсов уж очень любят девушки, однако не все понимают, что скинни подчеркивают все недостатки фигуры - полные бедра, ушки на талии, лишние сантиметры на попе. Если хотите выглядеть стильно, то отдавайте предпочтение "момам" или "бойфрендам".

Трикотажные кофты

Трикотажные кофты - это то, что вышло из моды в 2023 году. Дизайнеры соглашаются с тем, что эта ткань очень комфортная, однако она уже не имеет ничего общего с высокой модой. Взамен на модном Олимпе оказались объемные худи в разных цветах.

Теперь вы знаете главные антитренды в одежде 2023 и понимаете, какие вещи стали табу, поэтому их лучше не надевать. Развивайте свой вкус, чтобы всегда выглядеть безупречно.

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