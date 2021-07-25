Сегодня, 25 июля, Анна празднует свой день рождения.

Украинская модель и художница Анна Гомонова сегодня отмечает свое 35-летие. В честь праздника УНИАН собрал ее самые стильные летние образы, которые Анна рекомендует девушкам.

Стильный классический образ в жаркий день. Белые мини-шорты с классической голубой рубашкой отлично подходит для вечерних прогулок по набережной где-то на курорте. Анна дополнила образ солнечными очками, украшениями и удобными шлепками.

Модный комплект - юбка с цветочным принтом, демонстрирующая шикарные ноги Гомоновой, белая блуза с объемными рукавами и V-образным вырезом. Красотка позирует на пирсе.

Эффектное короткое платье модели в цветочный принт смотрится очень романтично и нежно. Данный образ идеально подходит для свиданий.

Ещё один яркий летний комплект Анны Гомоновой. Укороченный топ открывающий плечи и юбка такого же принта круто подходят для похода на пляж.

Стильный total white look идеально подходящий для лета в городе. Если девушки только вернулись с отдыха и сразу окунулись в рабочий ритм жизни, то белый образ самый топ. Деловой, при этом красивый, и легкий образ Анны Гомоновой дополняют солнечные очки.

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Автор: Диана Могилевич