Певица предстала в модном аутфите.

Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в модном пальто.

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Звезда подобрала удлиненное пальто с широкими рукавами. Также к нему идет пояс, который подчеркивает талию и визуально делает фигуру более стройной.

Такие фасоны пальто сейчас в тренде. Особенно, если выбирать шерстяные пальто. Они выглядят достойно, дорого и не дадут вам замерзнуть.

Кроме того, их можно сочетать практически с любой одеждой и обувью. В любом случае они выгодно дополнят ваш образ и сделают ваш силуэт красивым и женственным.

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Автор: Диана Могилевич