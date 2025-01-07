5 вещей из 2000-х возвращаются в моду: что носить, чтобы быть в тренде

Низкая посадка брюк и очки в стиле "матрицы" могут сделать ваш образ уникальным.

Эпоха минимализма, гламура и смелых экспериментов снова вдохновляет дизайнеров и заполняет наши гардеробы. Какие вещи из 2000-х вернулись в моду и как их носить в современном ключе?

Низкая посадка джинсов и юбок

Джинсы и юбки с низкой талией — символ дерзости и свободы 2000-х — вновь на пике популярности. Современный подход предполагает сочетание этих вещей с объемными свитерами, укороченными жакетами или базовыми топами. Чтобы избежать устаревшего эффекта, комбинируйте их с минималистичной обувью, например, лоферами или сандалиями.

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Металлизированные ткани

Блестящие топы, платья и аксессуары с металлическим эффектом снова украшают подиумы и улицы. В 2000-х их носили преимущественно для вечеринок, а сейчас металлик легко вписывается в повседневные образы. Попробуйте добавить металлическую юбку к базовой рубашке или выбрать блестящую сумку для акцента.

Топы-бандо и кроп-топы

Вещи, открывающие плечи или живот, возвращают дух бесстрашной моды 2000-х. Их легко адаптировать под современные тренды, сочетая с высокими брюками, длинными кардиганами или объемными жакетами.

Очки в стиле "матрицы"

Узкие очки, напоминающие кадры из культового фильма, вновь украшают модные лица. Современные версии могут быть в ярких цветах или с зеркальными стеклами.

Бархатные спортивные костюмы

Кто бы мог подумать, что культовые велюровые костюмы вернутся? Теперь они смотрятся более изысканно, благодаря утонченным силуэтам и качественным материалам. Носите их с кроссовками или массивными ботинками.

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