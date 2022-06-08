После 24 февраля многие украинцы вынужденно уехали в другие страны, чтобы спасти свою жизнь.

24 февраля, когда Россия вторглась в Украину и начала бомбить мирные города, жизнь многих людей перевернулась. Некоторые были вынуждены покинуть Родину, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих детей. Рассказываем о звездах - кто уехал за границу и как они там живут.

Слава Каминская

Сразу после уезда из Украины в Амстердам Слава жила у своей сестры, но потом вынуждена была съехать, так как у сестры болел ребенок, а дети Славы Леон и Лаура совершенно не привыкли к тишине, и не понимают, как можно ложиться спать в пол девятого вечера. После сестры Слава жила в отеле.

В одном из последних интервью певица поделилась, что нашла себе квартиру. Каминская рассказала, что в Нидерландах практически невозможно снять апартаменты без поручителя, который подтвердить платежеспособность. Касательно социальных выплат в Нидерландах артистка рассказала следующее: "Тут ты не оформляешь отдельно. Когда ты получаешь статус человека, который просит временного убежища, тебе автоматически начисляют. На детей, по-моему, 45 евро (1236 грн) в неделю, а на взрослых - 60 евро (1894 грн) в неделю".

Анатолий Анатолич

Телеведущий признался, что он и его семья сейчас находятся во Франции, где они получили статус беженцев и живут на социальные выплаты от государства. Там украинцам предоставили бесплатные продукты и жилье. На всю семью, по словам Анатолича, им платят примерно 2 тысячи (63 155 грн) евро в месяц. Телеведущий рассказал, что из этих денег 500 евро он отдал на помощь ВСУ, еще столько же передал семье местных, которая приютила их. Остальные средства уходят на бензин и продукты.

Шоумен добавил, что его семья как многодетная имеет право получить еще дополнительно 600 евро, но они решили "не наглеть", поэтому не оформляли эту помощь.

Ксения Мишина

Телезвезда переехала в Бельгию вместе со своим маленьким сыном. Там у нее уже есть работа - проект, в котором у Ксюши должна была быть роль, оговаривался уже давно.

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать, но с новыми целями. Мы с сыночком прилетели в Бельгию. Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже принимала участие несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", - поделилась актриса.

Надя Дорофеева

Певица уехала за границу не только для того, чтобы спрятаться от войны. Там она давала и продолжает давать благотворительные концерты, за которые не получает гонораров - все собранные средства идут на помощь ВСУ. Как призналась сама Надя, у нее нет за границей постоянного места жительства, так как часто переезжает с места на место, соответственно, она нигде не регистрировалась.

Оля Полякова

Певица с детьми также выехала. Говорит, что на многие вещи смотрит совершенно иначе. Особым испытанием стала жизнь "не в своих условиях". Оля призналась, что Алиса и Маша стали больше помогать по дому после уезда.

"Нет домработницы, нет няни и надо всему учиться. Если честно, я этому очень рада. Когда они моют посуду, пылесосят или что-то другое делают, я думаю: "О, хорошие девушки у меня растут! Все будет хорошо! Всему научатся и из любой ситуации выкрутятся!". Потому что жизнь непредсказуема! Я никогда не думала, что мне понадобятся эти навыки в быту", - рассказала Полякова в одном из своих интервью.

Артистка говорит, что у нее есть некая финансовая подушка, которую удалось накопить за время гастрольной деятельности. Сейчас семья живет на нее, потому что звезда не дает оплачиваемых концертов. Поет лишь на благотворительных мероприятиях.

Напомним, названы украинские звезды, которые увеличили грудь.

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