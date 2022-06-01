Певица сказала, что идеально владеет украинским, но в быту говорит на русском.

Украинская певица Слава Каминская, которая сейчас уехала с детьми и мамой в Нидерланды, подняла вопрос языка. Ранее после одного интервью ее начали хейтить якобы за то, что она не хочет переходить на украинский.

Звезда отметила, что на самом деле государственным языком владеет хорошо и переходит на него, когда есть необходимость. В быту же общается на русском, так как сама - одесситка, а там большинство людей говорят именно на этом языке. Свое мнение Каминская озвучила в интервью "ЖВЛ".

"Я очень хорошо говорю на украинском языке, и не отказываюсь, когда это нужно для моей работы. Я понимаю, что есть какие-то квоты. Но я - одесситка, и мой родной язык, на котором я говорю с детства - русский. Это не мои проблемы, что какие-то п… разговаривают на том же языке, на котором разговаривала я и 75% украинского народа. Харьков, Донецк, Днепропетровск… Можно говорить на любом языке, главное - понимать друг друга", - сказала артистка.

Она отметила, что ее маме, как и большинству людей старшего поколения, изучение другого языка дается крайне сложно.

"Ладно я, мне еще плюс-минус можно как-то выучить. Моей маме 65, она вышла за моего папу замуж в Одессе, родила меня. И в Одессе мы тоже говорили на русском языке. Она не может в этом возрасте учить. Не может, не хочет и не будет!", - сказала Слава.

Артистка уточнила, что уже постепенно переводит свое творчество на государственный язык.

"Я люблю украинский язык. Он очень мелодичный. Я даже начала писать тексты и песни на украинском, мне это нравится. Но в жизни с друзьями и детьми я говорю на русском", - резюмировала экс-солистка группы "НеАнгелы".

Напомним, Каминская оценила новую спутницу своего бывшего мужа Эдгара.

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