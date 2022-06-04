Эти звезды решили, что их внешность недостаточно идеальна, поэтому пошли на операцию.

Многие звезды решаются на то, чтобы немного исправить свою внешность. Одна из наиболее частых операций - пластика груди. Кто из украинского шоубиза был недоволен своим маленьким размером - читайте далее в материале УНИАН.

Слава Каминская

Певица не скрывает, что делала пластику. Вносить корректировки в свою внешность она стала практически сразу после того, как обрела популярность.

Изменения коснулись носа и груди. Желанный размер Слава получила не сразу - от природы у нее были очень маленькие молочные железы, поэтому операция по увеличению проходила в несколько этапов. Сейчас у звезды 3-й размер - увеличивала на 1,5 размера.

София Стужук

Блогерша, которая ранее была ярой поклонницей естественной красоты, в 2021 году шокировала фанатов маммопластикой.

"Теперь моя грудь будет реально грудь, а не сисюши-висюши, как я ее постоянно называла", - прокомментировала свое решение Стужук.

Она решилась лечь под нож хирурга, однако результатом осталась недовольна, ведь грудь была огромной и выглядела неестественно.

Анна Тринчер

Звезда сериала "Школа" и украинская певица сделала пластическую операцию в январе 2022 года.

По ее словам, всегда комплексовала из-за маленьких молочных желез, поэтому решила добавить в свою внешность "изюминку".

Миша Романова

Украинская певица и бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" также из тех звезд, кто считает, что размер груди важен для шоу-бизнеса. К слову, ее маммопластика, которую делал экс-муж Славы Каминской Эдгар, закончилась скандалом.

Артистка легла под нож, когда была на 16 неделе беременности, но не знала о своем положении. Эдгар Каминский оправдался - от данной операции не мог пострадать ребенок, ведь "современные технологии никоим образом не вредят организму".

Напомним, звезда сериала "Школа" Тринчер поразила пышной грудью в мокром купальнике.

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