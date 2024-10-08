У нее есть несколько вариантов.

Блонда из "Женского доктора. Новая жизнь 2", актриса Анастасия Ренард призналась, кому из звездных коллег симпатизирует.

В сети часто разгораются дискуссии относительно того, кто из актеров сексуальнее и привлекательнее - Тарас Цымбалюк, сыгравший Андрея Балюка, или Андрей Исаенко, сыгравший Михаила Гончара.

Однако Ренард говорит, что их нельзя сравнивать.

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"И Цимбалюк, и Исаенко - яркие личности и прекрасные актеры. Мне повезло, иметь таких партнеров по площадке. У каждого своя актерская игра, разный актерский путь, манеры. Но это прекрасно, что режиссер утверждает на роли таких разноплановых актеров. Поэтому зрителям и интересно", - отметила актриса в интервью УНИАН.

Она также призналась, перед чьей актерской игрой не может устоять:

"Трудно устоять перед актерским магнетизмом Сергея Киселя. К нему невозможно быть равнодушной, не так ли?"

Отвечая на вопрос, были ли у нее служебные романы, Ренард говорит, что нет.

"Симпатии конечно что были, потому что это долгое время проведенное вместе с актерами по сцене. Однако, романов, нет, не было", - отметила актриса.

Напомним, Анастасия Ренард в интервью УНИАН рассказала о кино во время войны, были ли у нее служебные романы и кто из украинских актеров ей нравится больше всего.

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